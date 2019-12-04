«Мы не боимся выращивать «звезд». Чему Allergan учит врачей-косметологов

Главным драйвером и идеологом эстетического рынка, бесспорно, выступает врач-косметолог. От его компетентности, сознательности, осведомленности, приверженности нормам закона и стремления заботиться о здоровье пациента часто зависит и выбор клиентами конкретного медучреждения, и закупочная политика клиники, именно поэтому передовые компании, поставляющие косметологические услуги, в том числе инъекционные методики, уделяют много внимания уровню образования врачей и формированию их мотивации работать с легальными препаратами и медизделиями.

Результаты Национального исследования рынка косметологических инъекций, ежегодно проводимого Аналитическим центром Vademecum, регулярно указывают на одно и то же обстоятельство – ключевые решения в этой отрасли, в том числе в выборе препаратов и медизделий, принимает именно врач, а не администрация клиники или пациент. Например, на вопрос, кто выбирает определенный бренд ботулотоксина для инъекций, 65% опрошенных Vademecum в 2018 году косметологов ответили, что это делают именно они, 34,4% сослались на администрацию клиники и меньше 1% указали, что выбор продукта зависит от пациента. Почти идентичные показатели были зафиксированы в результатах опросов об особенностях выбора филлеров и биоревитализантов для соответствующих процедур. Таким образом, именно врач-косметолог влияет на приверженность пациентов определенным препаратам и, как следствие, на востребованность и долю легитимных продуктов в этой индустрии. В этой связи крупнейшие компании – производители косметологических инъекций, также ежегодно участвующие в исследовании Vademecum, отмечают, что одним из приоритетов их работы является обучение врачей-косметологов, повышение их профессионального уровня.

Летом 2019 года компания Allergan открыла обновленный инновационный образовательный центр Allergan Medical Institute, особенностью которого стали модульные программы, ориентированные на косметологов с разным практическим опытом и уровнем подготовки.

Обновленный центр способен предложить врачам-косметологам более 100 образовательных мастер-классов в год и обучить до 2 500 специалистов ежегодно.

«Обновленный обучающий центр предоставляет российским врачам различные возможности для освоения лучших мировых практик и тенденций в области косметологии», – отмечает директор бизнес-подразделения эстетической медицины Allergan в России Нина Наследухова. Программы центра ориентированы не только на повышение квалификации косметологов, но и трансляцию им основных ценностей и философии компании, направленной на улучшение качества жизни людей с помощью инновационных разработок, качественной продукции и научной поддержки клинической практики.

Первые образовательные программы Allergan были запущены еще в 2012 году, и именно они в значительной степени помогли компании сформировать в России сообщество врачей-косметологов, приоритетом для которых стала забота о пациенте, приверженность инновационным продуктам и методикам. За семь лет компания провела более 3 тысяч мастер-классов для специалистов из разных регионов России. Ежегодно более 3 тысяч врачей повышают свой профессиональный уровень благодаря обучающим мероприятиям компании Allergan. Обновленный обучающий центр позволит образовательному направлению компании выйти на принципиально новый уровень развития. «Крайне важно правильно использовать препараты, поскольку в неумелых руках они не дадут необходимого и предсказуемого результата. Поэтому поддержка образовательных программ и мероприятий для врачей-косметологов является одним из ключевых приоритетов деятельности нашей компании», – отмечает генеральный директор компании «Аллерган» в России Марк Уилсон.

Эстетические клиники, ознакомившись с образовательными практиками экспертов, также начинают уделять больше внимания обучению своих специалистов. По словам генерального директора клиники Tori Ольги Лариной, задача любого врача – учиться каждый день. И у специалистов ее клиники есть все возможности для повышения профессиональной квалификации. «Объективно говоря, «серый» рынок был и всегда, вероятно, будет. Нашим врачам пациенты регулярно предлагают принять их на дому. И наши врачи всегда крайне возмущаются подобными предложениями и категорично отвечают: «Нет!» Ибо у врачей нашей клиники есть все условия для оказания качественной и безопасной услуги пациенту», – убеждена Ольга Ларина.

Проблема «серого» сегмента действительно не потеряла своей актуальности. По данным Аналитического центра Vademecum, более четверти этого рынка занимают услуги, оказываемые на дому, а также с применением незарегистрированных препаратов и медицинских изделий. Однако совместные действия поставщиков косметологических инъекций и клиник, направленные на приверженность специалистов качественным препаратам и легальным практикам оказания услуг, могут радикально изменить ситуацию в отрасли.

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