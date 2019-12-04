AstraZeneca продала права на Seroquel и Seroquel XR в США и Канаде

AstraZeneca договорилась о продаже и передачи лицензии на коммерческие права на препараты Seroquel (немедленное высвобождение кветиапина фумарата) и Seroquel XR (продленное высвобождение кветиапина фумарата) в США и Канаде компании Cheplapharm Arzneimittel GmbH). Seroquel и Seroquel XR, используемые в основном для лечения шизофрении и биполярного расстройства, ранее лишились патентной защиты в США и Канаде.

Cheplapharm выплатит AstraZeneca авансовый платеж в размере 35 млн долларов плюс до 6 млн долларов дополнительных платежей. Доход от авансовых и будущих платежей будет отражен в финансовой отчетности AstraZeneca. В 2018 году годовые продажи Seroquel на рынках, охватываемых этим соглашением, составили 36 млн долларов, а Seroquel XR – 79 млн долларов.

Рууд Доббер, исполнительный вице-президент по биофармацевтике AstraZeneca, прокомментировал сообщение:

«Seroquel является важным и известным лекарством, данное соглашение с Cheplapharm поможет обеспечить постоянный доступ к нему пациентов. Это является частью нашей стратегии по сокращению портфеля лекарств на поздней стадии жизненного цикла, чтобы обеспечить беспрерывность процесса инвестирования в наши основные области разработок. Cheplapharm недавно согласился приобрести коммерческие права на оба препарата на большинстве европейских рынков и в России у AstraZeneca, и это новое соглашение поможет обеспечить постоянный доступ пациентов к этому важному лекарству в Северной Америке».

AstraZeneca продолжит производство и поставку Seroquel и Seroquel XR для Cheplapharm в течение переходного периода.

gmpnews