Эксперт: запрет рекламы на ТВ ни к чему не приведет – она будет в интернете

Об эффективности рекламы медикаментов, намерении депутатов бороться с ней, а также о своем отношении к такой инициативе в студии «ОТРажения» рассказал заместитель гендиректора «Stada CIS» Иван Глушков.

«Инициатива появляется не первый раз. Каждый раз, когда она вносилась, отклонялась правительством, не поддерживалась индустрией. И в целом сложно иначе относиться и к этому раунду обсуждений», — говорит он.

В части отсутствия поддержки со стороны индустрии Глушков пояснил, что она в общем-то «не тянется к тому, чтобы тратить больше денег на рекламу».

«Крупные фармацевтические компании привыкли работать совсем в другой модели финансирования лекарственного обеспечения. Когда конкуренция идет не за счет знания бренда [рекламы — прим.], а за счет эффективности и безопасности лекарства», — утверждает в студии приглашенный эксперт.

Говоря же о ситуации на российском рынке, он отмечает, что его «специфика такая, что основные деньги платит за лекарства потребитель», и поэтому все фармкомпании «вынуждены достаточно много средств тратить на рекламу».

«То, что сейчас происходит в России, это на самом деле не очень правильно. Расходы, которые идут на рекламу — вынужденные, они являются следствием той модели рынка, которая есть сейчас. Была бы у нас конструкция такая, как в Европе, эти деньги бы шли на клинические исследования, а не на рекламу», — поясняет Глушков.

Также эксперт сказал, что запрет рекламы на ТВ ни к чему не приведет – она будет в интернете.

gmpnews