Количество недоброкачественных препаратов уменьшилось практически в два раза

Количество недоброкачественных препаратов в аптечной сети РФ за последние три года уменьшилось практически в два раза, заявил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день количество недоброкачественных препаратов в сети аптечной РФ за последние три года уменьшилось практически в два раза», — сказал глава Росздравнадзора на брифинге по воспроизведенным лекарственным препаратам.

По его словам, система контроля в РФ сейчас не только работает по показателям качества, но и ведёт исследования со специалистами из разных стран.

Он отметил, что отзыв препаратов, когда есть претензия к его качеству, приводит к разным последствиям: посерийному контролю, уголовной ответственности за выпуск недоброкачественной продукции, снятию препаратов с производства.

gmpnews