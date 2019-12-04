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Дания экономит на каждом из параллельно импортированном фармацевтическом продукте 17%

Согласно результатам нового исследования на долю параллельного импорта приходится более четверти всех лекарств в аптеках Дании. В 2018 г. параллельные импортеры установили рекорд, сэкономив для общества наибольшую сумму за всю историю.

«Покупайте дешево, пользуйтесь курсовой разницей и продавайте с прибылью. Это залог успеха — по крайней мере, если вы являетесь параллельным импортером лекарственных препаратов для аптек и больниц Дании», — отмечают авторы исследования. В этой стране 4 компании — Orifarm, Abacus Medicine, 2care4 и Paranova — делят между собой практически весь данный сегмент рынка, становящийся все более прибыльным. Исследование для датской Ассоциации параллельных импортеров лекарств (Foreningen for Parallelimportører af Medicin — FPM) провела консалтинговая компания Copenhagen Economics.

26% — такова доля параллельно импортируемых лекарств в аптечном сегменте, в то время как в госпитальном — 7%. На фармацевтическом рынке в целом (его объем в 2018 г. составил 20,5 млрд датских крон) параллельно импортируемые лекарства занимают 14%, то есть объем их продаж составляет 2,9 млрд крон. По сравнению с 2014 г. данный показатель вырос на 16%. При этом прирост в аптечном сегменте составил 10%, а в госпитальном — 28% (рис. 1).

Изменение объема продаж, в том числе поставляемой путем параллельного импорта продукции, в Дании в 2014 и 2018 г. (Copenhagen Economics для FPM)

По оценкам FPM, общий объем сэкономленных в результате параллельного импорта денежных средств составил 610 млн крон, или 3% общего объема фармацевтического рынка страны. Иначе говоря, экономия на каждом из параллельно импортированных продуктов составляет 17%. Экономия по большей части имеет место в аптечном сегменте, где ее величина оценена в 545 млн крон, тогда как в госпитальном — 65 млн крон. Отчасти это связано с тем, что параллельный импорт лекарств более распространен в аптечном, чем в больничном секторе.

Параллельный импорт в Европе

Параллельно импортируемые лекарства — это оригинальные препараты, которые ввозят из другой страны ЕС/ЕЭЗ, где они дешевле, чем в Дании. Таким образом, это то же лекарство, что и представляемое в Дании самим производителем. Все параллельно импортируемые лекарства, поясняет FPM, проверяются Датским агентством по лекарственным средствам (Lægemiddelstyrelsen) и поставляются исключительно через лицензированные оптовые компании аптекам и больницам.

Доля лекарств, поставляемых путем параллельного импорта, в аптечном сегменте разных стран (по данным www.efpia.eu)

Среди других европейских стран Дания выделяется сравнительно высокой долей параллельно импортируемых лекарств (рис. 2). Для осуществления данного вида деятельности лицензированный оператор приобретает продукцию на тех рынках, где она дешевле и представлена в достаточном количестве. На практике это означает, что параллельный импортер представляет лекарство по более выгодной цене (с учетом своего вознаграждения и наценки дистрибьютора из другой страны, к примеру, Голландии), чем компания-производитель в Дании (рис. 3).

Этапы прямых и параллельно импортируемых поставок на примере Дании (из Нидерландов) (Olsen R.K., 2011, по FPM)

Параллельный импорт обеспечивает не только непосредственную (за счет приобретения по более низкой цене), но и косвенную (благодаря снижению цен компанией-оригинатором из-за конкуренции с параллельными импортерами) экономию. Соответствующие компании, в принципе, заинтересованы в том, чтобы заявить цену чуть ниже, чем у оригинального производителя. Однако, чтобы занять сравнительно большую долю рынка, параллельный импортер должен выдвигать предложения с определенной ценовой разницей, обычно не менее 20 датских крон, отмечено в отчете. Наличие четырех параллельных импортеров с долями в данном сегменте рынка на уровне 48, 23, 16 и 12% побуждает их ко взаимной конкуренции в попытках выиграть тендер, предложив наиболее выгодную сделку.

gmpnews

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Декабрь 4, 2019 | Просмотров: 91