Дания экономит на каждом из параллельно импортированном фармацевтическом продукте 17%

Согласно результатам нового исследования на долю параллельного импорта приходится более четверти всех лекарств в аптеках Дании. В 2018 г. параллельные импортеры установили рекорд, сэкономив для общества наибольшую сумму за всю историю.

«Покупайте дешево, пользуйтесь курсовой разницей и продавайте с прибылью. Это залог успеха — по крайней мере, если вы являетесь параллельным импортером лекарственных препаратов для аптек и больниц Дании», — отмечают авторы исследования. В этой стране 4 компании — Orifarm, Abacus Medicine, 2care4 и Paranova — делят между собой практически весь данный сегмент рынка, становящийся все более прибыльным. Исследование для датской Ассоциации параллельных импортеров лекарств (Foreningen for Parallelimportører af Medicin — FPM) провела консалтинговая компания Copenhagen Economics.

26% — такова доля параллельно импортируемых лекарств в аптечном сегменте, в то время как в госпитальном — 7%. На фармацевтическом рынке в целом (его объем в 2018 г. составил 20,5 млрд датских крон) параллельно импортируемые лекарства занимают 14%, то есть объем их продаж составляет 2,9 млрд крон. По сравнению с 2014 г. данный показатель вырос на 16%. При этом прирост в аптечном сегменте составил 10%, а в госпитальном — 28% (рис. 1).

По оценкам FPM, общий объем сэкономленных в результате параллельного импорта денежных средств составил 610 млн крон, или 3% общего объема фармацевтического рынка страны. Иначе говоря, экономия на каждом из параллельно импортированных продуктов составляет 17%. Экономия по большей части имеет место в аптечном сегменте, где ее величина оценена в 545 млн крон, тогда как в госпитальном — 65 млн крон. Отчасти это связано с тем, что параллельный импорт лекарств более распространен в аптечном, чем в больничном секторе.

Параллельный импорт в Европе

Параллельно импортируемые лекарства — это оригинальные препараты, которые ввозят из другой страны ЕС/ЕЭЗ, где они дешевле, чем в Дании. Таким образом, это то же лекарство, что и представляемое в Дании самим производителем. Все параллельно импортируемые лекарства, поясняет FPM, проверяются Датским агентством по лекарственным средствам (Lægemiddelstyrelsen) и поставляются исключительно через лицензированные оптовые компании аптекам и больницам.

Среди других европейских стран Дания выделяется сравнительно высокой долей параллельно импортируемых лекарств (рис. 2). Для осуществления данного вида деятельности лицензированный оператор приобретает продукцию на тех рынках, где она дешевле и представлена в достаточном количестве. На практике это означает, что параллельный импортер представляет лекарство по более выгодной цене (с учетом своего вознаграждения и наценки дистрибьютора из другой страны, к примеру, Голландии), чем компания-производитель в Дании (рис. 3).

Параллельный импорт обеспечивает не только непосредственную (за счет приобретения по более низкой цене), но и косвенную (благодаря снижению цен компанией-оригинатором из-за конкуренции с параллельными импортерами) экономию. Соответствующие компании, в принципе, заинтересованы в том, чтобы заявить цену чуть ниже, чем у оригинального производителя. Однако, чтобы занять сравнительно большую долю рынка, параллельный импортер должен выдвигать предложения с определенной ценовой разницей, обычно не менее 20 датских крон, отмечено в отчете. Наличие четырех параллельных импортеров с долями в данном сегменте рынка на уровне 48, 23, 16 и 12% побуждает их ко взаимной конкуренции в попытках выиграть тендер, предложив наиболее выгодную сделку.

gmpnews