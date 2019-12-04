Требования к обороту этилового спирта планируют изменить

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, предлагающий с 1 июля 2020 года изменить требования к обороту этилового спирта и спиртосодержащих лекарств.

«Законопроект направлен на усиление контроля за использованием фармацевтической субстанции спирта этилового в качестве сырья для производства нелегальной алкогольной продукции», — отметил председатель Комитета Сергей Жигарев.

По его словам, к законопроекту поступило 6 поправок, которыми предлагается комплекс мер, препятствующих незаконному обороту этанола (этилового спирта).

Для того чтобы пресечь незаконные поставки спирта, предлагается установить обязанность лиц, осуществляющих оптовую торговлю, перевозку и хранение фармацевтической субстанции спирта этилового (этанола), передавать в ЕГАИС информацию об объёме закупки, перевозки, хранения и поставок указанной продукции.

Кроме того, предлагается запретить производство медицинского спирта с использованием основного технологического оборудования для производства этилового спирта. Также вводится запрет на реализацию фармацевтической субстанции этилового спирта организациям, занимающимся разведением, выращиванием, содержанием животных.

Уточняется понятие «спиртосодержащие лекарственные препараты», которые могут содержать не только фармацевтическую субстанцию спирта этилового (этанола), но и иной этиловый спирт.

Организации оптовой торговли лекарственными средствами будут обязаны хранить закупленную фармацевтическую субстанцию этилового спирта, реализовывать или передавать в установленном законом порядке в таре объёмом не более 1 литра.

ФОТО: PIXABAY.COM

pnp