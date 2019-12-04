Новые меры поддержки позволят более эффективно использовать потенциал Подмосковья

Правительство РФ может ввести 50-процентные квоты при госзакупках медтехники для российских производителей. А для тех, кто делает уникальное дорогостоящее оборудование, могут даже пересмотреть правило «третий лишний», когда иностранные производители не допускаются до аукциона при участии минимум двух российских поставщиков. При закупках «штучного» оборудования может оказаться достаточно и одного российского производителя, сообщает Российская газета.

Также с 2020 года государство намерено усилить стимулирование развития отечественных разработок и развитие производства медоборудования. Минпромторг РФ планирует обеспечить авансовое субсидирование перспективных проектов в этих сферах. Предварительно планируется утвердить перечень современных технологий, востребованных в российских медучреждениях. На основе утвержденного перечня будет осуществляться отбор проектов, претендующих на участие в программе авансового субсидирования.

Предлагаемые меры позитивно отразятся на инвестиционном климате РФ для компаний медико-фармацевтической отрасли, в совокупности с другими мерами поддержки новые стимулы обеспечат рост инвестиционного интереса к России и отдельным регионам, уверен заместитель генерального директора Корпорации развития Московской области Александр Федоров.

«В Подмосковье производители медоборудования и сегодня развиваются весьма успешно. Только в этом году в области реализованы инвестпроекты таких известных игроков рынка как Sysmex и GE Healthсare. Не так давно было открыто производство Philips. В регионе активно работает и развивается медико-технический кластер. Здесь есть мощный кадровый и научный ресурс: Дубна, Черноголовка, Фрязино и Пущино – в этих наукоградах Московской область есть все необходимые ресурсы для организации научно-технического производства самого разнообразного медоборудования от биотехнологий до ядерной медицины. Новые меры поддержки позволят более эффективно использовать потенциал нашего региона»,- считает Александр Федоров.

gmpnews