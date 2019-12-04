NICE одобрил palbociclib для лечения рака молочной железы

Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи (NICE) одобрил применение препарата Ifrance (palbociclib) компании Pfizer для использования в комбинации с фулвестрантом для лечения женщин с положительным воздействием гормональных рецепторов (HR +), рецептором 2 эпидермального фактора роста человека, отрицательным (HER2-) прогрессирующим или метастатическим раком молочной железы, которые ранее прошли эндокринную терапию.

Рекомендация основана на данных клинического исследования III фазы, PALOMA-3, которое показало, что palbociclib в сочетании с фулвестрантом может задерживать прогрессирование заболевания на 6,6 месяца по сравнению с одним фулвестрантом у женщин, которые ранее получали гормональную терапию (11,2 против 4,6 месяца). Продлевая выживаемость без прогрессирования заболевания, она откладывает необходимость в последующей терапии, включая химиотерапию.

Как сообщает PharmaField, это решение означает, что лечение с применением palbociclib в сочетании с фулвестрантом будет финансироваться в рамках системы Национальной службы здравоохранения (NHS) через Фонд противораковых лекарств (CDF) и может быть использовано при лечения тех, кто уже проходил гормональную терапию ранее.

«Это очень хорошая новость для пациентов, которые теперь могут использовать palbociclib в сочетании с фулвестрантом при лечении рака молочной железы», — сказал Николас Тернер, профессор молекулярной онкологии в Институте исследований рака и медицинский онколог-консультант в фонде Royal Marsden NHS Foundation, один из клинических экспертов в группе NICE и руководитель исследования PALOMA-3.

«Разработка данных типов препарата остается одним из важнейших достижений в области лечения рака молочной железы за последние два десятилетия, и было доказано, что palbociclib замедляет рост опухоли и поддерживает приемлемое качество жизни», — отметил он.

gmpnews