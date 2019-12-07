Врача из Нью-Йорка обвинили в получении взяток от производителя опиоидного анальгетика

Д-р Фридман стал уже четвертым практикующим врачом, которого обвиняют в участии в широкомасштабной коррупционной схеме, разработанной ныне обанкротившейся компанией.

Федеральный суд Манхэттена признал д-ра Фридмана виновным в нарушении Закона против откатов США.

Сторона обвинения полагает, что руководство Insys оплачивало врачам выступления на фиктивных мероприятиях.

Fentanyl почти в 100 раз сильнее морфина. FDA одобрило препарат исключительно для купирования болей у онкобольных, однако с подачи компании врачи за взятки назначали его и пациентам без рака.

По данным следствия, д-р Фридман получил от компании 308,6 тыс. долл. США в период с 2012 по 2015 годы. Кроме того, ранее ему было предъявлено обвинение в чрезмерном назначении опиоидного препарата пациенту, который скончался от передозировки опиоидов в 2017 году. Тогда доктор свою вину не признал.

Илья Дугин

pharmvestnik