Минздрав отменил регистрацию двух иностранных вакцин

Министерство здравоохранения отменило государственную регистрацию вакцины менингококковой «Менцевакс ACWY» и пневмококковой «Превенар». Основанием послужило заявление уполномоченного лица ООО «Пфайзер Инновации».
«Превенар» используется для профилактики пневмококковых инфекций, включает 7 серотипов стрептококка. «Менцевакс ACWY» же применяют для профилактики менингококковых инфекций. На рынке остаются вакцины «Превенар 13» компании Pfizer, «МЕНВЕО» компании GSK, «МЕНАКТРА» компании Sanofi, «Вакцина менингококковая группы А полисахаридная» от НПО «Микроген» вместо «Менцевакс ACWY».
Всего в первую неделю декабря регулятор отозвал 10 регистрационных удостоверений 9 лекарственных препаратов:
- «Алопекси» (МНН — миноксидил), регистрационное удостоверение: П N014222/01-2002 от 01.09.2011 г. выдано «Пьер Фабр Медиакмент Продакшн».
- «Антаксон» (МНН — налтрексон), регистрационное удостоверение: П N010204 от 31.05.2010 г. выдано АО «Замбон С.П.А.».
- «Мемантин Сандоз» (МНН — мемантин), регистрационные удостоверения ЛП-003971 от 18.11.2016 г., ЛП-004006 от 07.12.2016 г. выдано ЗАО «Сандоз».
- «Менцевакс ACWY» (вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп ACWY), регистрационное удостоверение: П N015356/01 от 21.10.2008 г. выдано ООО «Пфайзер Инновации».
- «Превенар» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная), регистрационное удостоверение: ЛСР-000556/09 от 29.01.2009 г. выдано ООО «Пфайзер Инновации».
- «Прегнил» (МНН — гонадотропин хорионический), регистрационное удостоверение: П N014808/01 от 19.12.2008 г. выдано ООО «МСД Фармасьютикалс».
- «Флексен» (МНН — кетопрофен), регистрационное удостоверение: П N011313/04 от 28.11.2007 г. выдано ООО «ИТФ».
- «Ивацин» (МНН — левофлоксацин), регистрационное удостоверение: ЛП-000203 от 11.02.2011г. выдано ООО «Райфарм».
- «Майконил» (МНН — флуконазол), регистрационное удостоверение: ЛП-000206 от 14.02.2011г. выдано ООО «Райфарм»