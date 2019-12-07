Минздрав отменил регистрацию двух иностранных вакцин

«Превенар» используется для профилактики пневмококковых инфекций, включает 7 серотипов стрептококка. «Менцевакс ACWY» же применяют для профилактики менингококковых инфекций. На рынке остаются вакцины «Превенар 13» компании Pfizer, «МЕНВЕО» компании GSK, «МЕНАКТРА» компании Sanofi, «Вакцина менингококковая группы А полисахаридная» от НПО «Микроген» вместо «Менцевакс ACWY».

Всего в первую неделю декабря регулятор отозвал 10 регистрационных удостоверений 9 лекарственных препаратов:

«Алопекси» (МНН — миноксидил), регистрационное удостоверение: П N014222/01-2002 от 01.09.2011 г. выдано «Пьер Фабр Медиакмент Продакшн». «Антаксон» (МНН — налтрексон), регистрационное удостоверение: П N010204 от 31.05.2010 г. выдано АО «Замбон С.П.А.». «Мемантин Сандоз» (МНН — мемантин), регистрационные удостоверения ЛП-003971 от 18.11.2016 г., ЛП-004006 от 07.12.2016 г. выдано ЗАО «Сандоз». «Менцевакс ACWY» (вакцина менингококковая полисахаридная серогрупп ACWY), регистрационное удостоверение: П N015356/01 от 21.10.2008 г. выдано ООО «Пфайзер Инновации». «Превенар» (вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная), регистрационное удостоверение: ЛСР-000556/09 от 29.01.2009 г. выдано ООО «Пфайзер Инновации». «Прегнил» (МНН — гонадотропин хорионический), регистрационное удостоверение: П N014808/01 от 19.12.2008 г. выдано ООО «МСД Фармасьютикалс». «Флексен» (МНН — кетопрофен), регистрационное удостоверение: П N011313/04 от 28.11.2007 г. выдано ООО «ИТФ». «Ивацин» (МНН — левофлоксацин), регистрационное удостоверение: ЛП-000203 от 11.02.2011г. выдано ООО «Райфарм». «Майконил» (МНН — флуконазол), регистрационное удостоверение: ЛП-000206 от 14.02.2011г. выдано ООО «Райфарм»

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