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FDA одобрило первые дженерики препарата Novartis для лечения рассеянного склероза

FDA выдало компаниям Sun Pharmaceutical («Сан Фармасьютикал»), Biocon («Байокон») и HEC Pharm («Эйч-И-Си Фарм») регистрационные удостоверения на первые дженерики препарата Gilenya (fingolimod) компании Novartis («Новартис»), сообщает портал FirstWordPharma.

Оригинальный препарат и его дженериковые версии одобрены для лечения рецидивирующих форм рассеянного склероза у взрослых.

В прошлом году Novartis внесла в федеральный суд США иски примерно против 20 производителей дженериков, пытаясь отстрочить выход дженериков Gilenya на рынок США. В июне 2019 года федеральный суд США издал временный запрет на продажу дженериков указанного препарата до разрешения патентных споров.

В III квартале 2019 года объем продаж Gilenya составил 829 млн долл. По итогам 2018 года выручка от продаж препарата достигла 3,3 млрд долл. В октябре с.г. компания увеличила прогноз по выручке на 2019 год, исходя из предположения о том, что дженерики Gilenya не появятся на рынке США в этом году.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Декабрь 6, 2019 | Просмотров: 79