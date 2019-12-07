В январе 2020 года компания «Ригла» займет локации аптечной сети «ЕвроФарма» в Мурманске и Мурманской области. 45 розничных точек передаются путем переуступки прав аренды помещений, сообщили «ФВ» в компании.
Аптеки «ЕвроФарма», представляющие формат фарммаркета, в настоящее время работают под прежним брендом. Планируется, что в дальнейшем большая часть из них перейдет под бренд «Ригла».
«Выход за полярный круг стал для компании «Ригла» очередным шагом на пути расширения регионов присутствия. «ЕвроФарма» – третья по величине сеть Мурманской области, стабильный покупательский трафик которой формируется за счет удачной локации – большинство аптек находятся в прикассовых зонах сетевых мурманских супермаркетов «Евророс» и «Яблочко», — отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.
Новые точки станут основой для развития сети «Ригла» в регионе. Сотрудники аптек сети «Еврофарма» практически в полном составе остаются в штате «Риглы».
Ольга Баранова
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