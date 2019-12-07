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Денис Четвериков избран председателем Наблюдательного совета АРФП

Денис Четвериков

На ежегодном общем собрании членов Ассоциации российских фармацевтических производителей избран новый председатель Наблюдательного совета АРФП. Им стал президент компании «Акрихин» Денис Четвериков. На этом посту он сменил экс-исполнительного вице-президента компании Stada и генерального директора «Нижфарм» Дмитрия Ефимова.

Новый глава Наблюдательного совета рассказал об основных четырех направлениях деятельности ассоциации: маркировка, участие в формировании национального проекта «Здравоохранение», участие в создании единого рынка лекарства в рамках Евразийского экономического союза, развитие и поддержка экспорта.

«Уверен, что прогресс по всем этим направлениям будет способствовать росту инвестиций в отрасль», — подчеркнул он.

«Надеемся, что вместе нам удастся реализовать все озвученные планы», — добавил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Денис Четвериков работает в фармбизнесе с 1996 года, занимал различные должности в области продаж и маркетинга в компаниях Roche, Abbott, IVAX. В январе 2006 года, после поглощения компании IVAX израильским фармпроизводителем Teva, стал генеральным директором российского офиса Teva. В 2013—2014 годах занимал посты вице-президента и исполнительного директора ГК «Роста». С 1 мая 2014 года возглавил компанию «Акрихин».

Дмитрий Ефимов возглавлял Наблюдательный совет АРФП в течение последних двенадцати лет. Отметим, что он сложил свои полномочия одновременно с уходом с занимаемых должностей в Stada и «Нижфарм».
Фото: «Акрихин»

Сергей Рякин
pharmvestnik

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Декабрь 6, 2019 | Просмотров: 95