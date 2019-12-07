Денис Четвериков избран председателем Наблюдательного совета АРФП

Новый глава Наблюдательного совета рассказал об основных четырех направлениях деятельности ассоциации: маркировка, участие в формировании национального проекта «Здравоохранение», участие в создании единого рынка лекарства в рамках Евразийского экономического союза, развитие и поддержка экспорта.

«Уверен, что прогресс по всем этим направлениям будет способствовать росту инвестиций в отрасль», — подчеркнул он.

«Надеемся, что вместе нам удастся реализовать все озвученные планы», — добавил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев.

Денис Четвериков работает в фармбизнесе с 1996 года, занимал различные должности в области продаж и маркетинга в компаниях Roche, Abbott, IVAX. В январе 2006 года, после поглощения компании IVAX израильским фармпроизводителем Teva, стал генеральным директором российского офиса Teva. В 2013—2014 годах занимал посты вице-президента и исполнительного директора ГК «Роста». С 1 мая 2014 года возглавил компанию «Акрихин».

Дмитрий Ефимов возглавлял Наблюдательный совет АРФП в течение последних двенадцати лет. Отметим, что он сложил свои полномочия одновременно с уходом с занимаемых должностей в Stada и «Нижфарм».

Фото: «Акрихин»

Сергей Рякин

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