В феврале 2020 года в РФ стартует эксперимент по маркировке медизделий

Эксперимент планируется провести с 1 февраля 2020 года по 1 сентября 2021-го в отношении двух групп медицинских изделий: «Подгузники» ‎(ТН ВЭД 9619 00), «Стенты коронарные» (ТН ВЭД 9021 90 900 1). Участниками станут добровольцы. Оператором на безвозмездной основе выступит «Оператор-ЦРПТ».

По мнению президента российской Ассоциации производителей медицинских изделий «Здравмедтех» Александра Ручкина, вводить маркировку для всех медицинских изделий нецелесообразно: «Зачем маркировать томографы и другую тяжелую медицинскую технику? Вряд ли ее станет кто-то подделывать. Всякую мелочь вроде медицинских масок не стоит включать в систему ввиду дополнительной экономической нагрузки. Если маска до маркировки стоила, скажем, рубль, то после нее цена будет полтора, а то и два с учетом всех расходов на коды, программное обеспечение, оборудование».

Вопрос о том, какие именно сегменты медицинских изделий следует маркировать, требует тщательной проработки, считает эксперт.

В ЦРПТ порталу Medvestnik.ru сообщили, что готовы к масштабированию проекта на медицинские изделия.

Напомним: недавно Минздрав вывел в публичную плоскость проект нового порядка определения начальной (максимальной) цены контракта при закупках медизделий. Документ определяет также НМЦК, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальную цену единицы товара, работы, услуги.

Екатерина Погонцева

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