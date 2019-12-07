Временно исполнять обязанности генерального директора STADA будет Денис Богомолов В феврале 2020 года в РФ стартует эксперимент по маркировке медизделий » Росздравнадзор ответил на вопросы фармпроизводителей по вводу лекарств в гражданский оборот Росздравнадзор подготовил разъяснения по зонам ответственности работы службы технической поддержки по вопросам, связанным с работой информационного ресурса ведомства по вводу лекарственных препаратов в гражданский оборот. Росздравнадзор провел анализ обращений заявителей по вопросам внесения данных в обновленную версию информационного ресурса Росздравнадзора «Выборочный контроль» о вводе лекарственных препаратов в гражданский оборот. С 29 ноября в Службу технической поддержки АИС Росздравнадзора поступило 244 обращения пользователей, касающихся вопросов изменения учетных записей пользователей, наполнения ГРЛС Минздрава России, консультирования по работе в обновленной системе и др. Росздравнадзор подготовил ответы на наиболее актуальные вопросы: Процедура изменения учетных записей пользователей подробно описана в инструкциях, размещенных на начальном экране информационного ресурса АИС Росздравнадзора «Выборочный контроль» . Вопросы по изменению сведений в учетных записях (изменения сведений о юридическом адресе, фио директора, типе организации) направлять на адрес www@roszdravnadzor.ru. Для ответов на методические вопросы и для проведения консультаций по работе в информационном ресурсе АИС Росздравнадзора «Выборочный контроль» необходимо обращаться на горячую линию Росздравнадзора: +7(903) 790-88-37; +7 (909) 641-31-36; адрес электронной почты IRO@FGU.RU (указать в тексте письма «Для горячей линии»). По вопросам ошибок и предложений по работе в информационном ресурсе (кроме вопросов, связанных с отсутствием требуемых сведений о ЛП) необходимо обращаться в службу технической поддержки АИС Росздравнадзора rzn_support@ppr.ru (указать в тексте письма «По вопросам ввода ЛП в гражданский оборот»). По вопросам отсутствующих сведений о лекарственных препаратах необходимо обращаться в службу технической поддержки АИС Росздравнадзора rzn_support@ppr.ru (указать в тексте письма «Отсутствие сведений о ЛП»). Новый порядок ввода лекарств в гражданский оборот утвержден постановлением Правительства РФ №1510 от 26 ноября 2019 года. 28 ноября Росздравнадзор подготовил разъяснения по новому порядку. Елена Сидорова

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