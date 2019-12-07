Временно исполнять обязанности генерального директора STADA будет Денис Богомолов

Генеральный директор STADA AG Питер Гольдшмидт поблагодарил Дмитрия Ефимова, который на протяжении многих лет руководил компанией. Представляя нового руководителя, г-н Гольдшмидт сказал: «Денис присоединился к STADA в июле 2019 года в качестве заместителя генерального директора по финансам и ИТ. Он заслужил мое абсолютное доверие и в новой должности будет руководить бизнесом в регионе «Россия и СНГ» до назначения преемника. Затем Денис вернется к выполнению своих обязанностей в качестве заместителя генерального директора по финансам и ИТ».

Денис Богомолов более 20 лет работает в фармбизнесе в России и за рубежом. Его карьерный путь складывался в компаниях GlaxoSmithKline, Solvay Pharmaceuticals, Teva. В Teva он отвечал за управление финансами и инфотехнологиями, а также руководил бизнес-подразделением безрецептурных препаратов, занимался развитием бизнеса и интеграцией новых бизнесов компании.

Денис Богомолов с отличием окончил факультет международных экономических отношений Московской академии народного хозяйства имена Г.В. Плеханова, получил степень Executive MBA в Антверпенской школе бизнеса, также он является обладателем американского профессионального сертификата по управленческому учету (CMA-Certified Management Accountant USA).

pharmvestnik