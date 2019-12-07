Правительство не будет вытеснять зарубежные препараты из аптек

«Очевидно, что импортозамещение сделано не ради того, чтобы отсечь наших людей от каких-то иностранных лекарств. Это просто было бы неприемлемо и негуманно, вообще невозможно. Просто чтобы эти лекарства были дешевле. Мы же можем лекарства производить, это 100%», – заявил Медведев 5 декабря журналистам.

По его словам, за последний год фармотрасль выросла на 18%.

«Ни у кого и в помине не было цели, чтобы те или иные иностранные лекарственные препараты исчезли из аптек. То, что государство закупает для себя, это другая история – для того чтобы оказывать медицинские услуги, помощь в поликлиниках, больницах. Там мы стараемся поддерживать национального производителя, если он производит качественные лекарства. Но в аптеке должно быть все что угодно», – отметил премьер-министр и добавил, что нужно обязательно стимулировать иностранные фирмы оставаться у нас, даже если рынок некоторым образом снижается.

Глава кабмина пообещал, что правительство постарается отрегулировать рынок таким образом, чтобы сбоев было меньше или по возможности не было вообще.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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