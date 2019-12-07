Производственные аптеки получат субстанции в мелкой фасовке

Сейчас готовить экстемпоральные препараты разрешается только из субстанций, зарегистрированных в Госреестре, которые выпускают для промышленных предприятий в больших упаковках — по 25/50 кг и больше. Аптекам такое количество не требуется: покупая субстанции в больших объемах, они вынуждены хранить излишки и замораживать оборотные средства. Теоретически аптеки могли бы скооперироваться и фасовать сырье самостоятельно, но регулятор такой вариант не одобряет.

Петров уверен, что это противоречие можно устранить, разрешив промежуточную фасовку. Посредниками между аптеками и производителями/дистрибьюторами, поставляющими субстанции, могут стать коммерческие структуры — оперативные логистические центры, обслуживающие аптечные производства. Если центры появятся в каждом регионе, это упростит транспортную логистику, считает депутат.

Михаил Старков

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