Производственные аптеки получат субстанции в мелкой фасовке

Депутат Госдумы Александр Петров предложил создать оперативные розничные склады, которые будут снабжать субстанциями производственные аптеки. Об этом он рассказала «ФВ». Отсутствие специальных фасовок для изготовителей экстемпоральных форм затрудняет их деятельность.
Сейчас готовить экстемпоральные препараты разрешается только из субстанций, зарегистрированных в Госреестре, которые выпускают для промышленных предприятий в больших упаковках — по 25/50 кг и больше. Аптекам такое количество не требуется: покупая субстанции в больших объемах, они вынуждены хранить излишки и замораживать оборотные средства. Теоретически аптеки могли бы скооперироваться и фасовать сырье самостоятельно, но регулятор такой вариант не одобряет.
Петров уверен, что это противоречие можно устранить, разрешив промежуточную фасовку. Посредниками между аптеками и производителями/дистрибьюторами, поставляющими субстанции, могут стать коммерческие структуры — оперативные логистические центры, обслуживающие аптечные производства. Если центры появятся в каждом регионе, это упростит транспортную логистику, считает депутат.
Михаил Старков
pharmvestnik