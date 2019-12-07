Маркировать не входящие в перечни лекарства планируется с июля 2020 года

Минздрав России разработал поправки в постановления Правительства РФ «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556 «Об утверждении Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Документом устанавливаются особенности внедрения системы мониторинга движения лекарственных препаратов, включая сроки ее внедрения для иных лекарственных препаратов для медицинского применения (не включенных в перечень ЖНВЛП и ВЗН).

Нанесению средств идентификации на упаковку лекарственного препарата предшествуют следующие мероприятия:

– регистрация в системе мониторинга;

– внесение в систему мониторинга сведений о лекарственных препаратах, а также вводе лекарственных препаратов в оборот, их обороте и выводе из оборота;

– получение устройств регистрации эмиссии или удаленный доступ к ним, а также регистраторов выбытия;

– обеспечение готовности собственных программно-аппаратных средств к информационному взаимодействию с системой мониторинга.

Проектом постановления предусмотрено поэтапное внедрение системы мониторинга, включая сроки ее внедрения.

Общественное обсуждение проекта постановления проводится на сайте regulation.gov.ru до 25 декабря 2019 года.

Елена Сидорова

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