Социально незащищенным семьям Татарстана выплатят деньги на лекарства для детей

Из постановления следует, что Министерству цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи региона надлежит обеспечить разработку прикладного программного продукта, необходимого для предоставления выплаты. А Министерству труда, занятости и социальной защиты РТ необходимо провести конкурс по определению организации, уполномоченной на предоставление гражданам лекарственных средств за счет выплаты на приобретение препаратов. Ему же поручено разъяснять порядок применения постановления, который сложно понять из текста документа. В частности, нет упоминания даже о том, как часто можно будет воспользоваться этой выплатой. Получить комментарии в пресс-службах Минтруда и Правительстве РТ оперативно не удалось.

Летом этого года в республике обсуждалась возможность введения электронного сертификата номиналом 10 тысяч рублей для детей до 3 лет из малообеспеченных семей. Тогда речь шла о том, что его смогут получить 17 тыс. 631 ребенок и он будет действовать в течение года.

Постановление о выплате 5 тысяч рублей вступает в силу с 1 января 2020 года.

Екатерина Погонцева

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