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Количество федеральных и региональных аптечных сетей растет

Объем розничных продаж всех типов аптечного ассортимента в денежном выражении с января по октябрь 2019 года увеличился на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 1 074 млрд руб.

На 1 ноября 2019 года на территории РФ зарегистрировано более 66,3 тыс. аптечных учреждений. Из них 41% занимают федеральные и региональные аптеки, 44% — локальные и 15% — одиночные.

Наибольшее количество федеральных и региональных аптек среди регионов приходится на Приволжский федеральный округ — 51%, локальных — на Дальневосточный и Сибирский (54%), а одиночных — на Северо-Кавказский (44%).

Источник: AlphaRM

pharmvestnik

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Декабрь 6, 2019 | Просмотров: 79