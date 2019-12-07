Минюст США урегулировал обвинение в фиксировании цен еще с одним производителем дженериков

В рамках соглашения об отсрочке судебного преследования Rising Pharmaceuticals призналась в фиксировании цен на ЛП и сотрудничестве с компанией-конкурентом с целью спекулятивных продаж антигипертензивного препарата, заявили в Минюсте. Компания будет сотрудничать со стороной обвинения в ходе расследования участия других игроков рынка в картельном сговоре. В Rising Pharmaceuticals согласились также выплатить более 3 млн долл. в качестве штрафа и компенсации убытков, взыскиваемых в гражданском порядке.

В иске, внесенном стороной обвинения, говорится, что Rising сотрудничала с конкурирующей компанией с целью подавления и исключения конкуренции. Между компаниями была достигнута договоренность о распределении клиентов, использующих препарат Benazepril HCTZ, а также стабилизации, удержании и искусственном повышении цен на данный препарат.

Ранее в ходе продолжавшегося целый год расследования Минюст добился договоренностей с двумя бывшими топ-менеджерами Heritage Pharmaceuticals («Херитадж Фармасьютикалз») и самой компанией. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило о том, что Teva («Тева») и ряд других компаний ведут переговоры относительно соглашений об отсрочке судебного преследования. По мнению агентства, такие соглашения будут выгодны как правительству, так и дженериковым компаниям, поскольку позволят производителям и плательщикам федерального уровня продолжить взаимодействие в деловой сфере.

Татьяна Кублицкая

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