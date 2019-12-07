Amgen вновь привязала возмещение расходов по своему препарату к результатам лечения

С тех пор угроза потери патентной защиты отодвинулась на несколько лет, но Amgen продолжает делать уступки страховым компаниям для сохранения благоприятного статуса Enbrel, связанного с возмещением расходов по данному препарату.

Третьего декабря Amgen подписала соглашение с Abarca – компанией, управляющей фармацевтическими пособиями. В данном соглашении возмещение расходов по Enbrel увязано с эффективностью лечения пациентов. В частности, Amgen согласилась на компенсационные выплаты в пользу клиентов Abarca в случае, если любой пациент с РА прекратит прием Enbrel через 3 месяца после начала лечения.

Для Amgen возможность добиться таким образом глубокого понимания того, почему пациенты могут прекратить лечение препаратом Enbrel, весьма важно на фоне конкурентного давления.

Татьяна Кублицкая

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