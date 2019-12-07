Novartis воспользуется IT-компетенциями Amazon для оптимизации операций

Американская Amazon вступит в коллаборацию со швейцарской Novartis с целью оптимизации производства и дистрибуции новых лекарственных средств. Это позволит Novartis прогнозировать и отслеживать все этапы товаропроводящей цепочки, выявляя потенциальные риски. Финансовые условия сотрудничества партнеры не раскрывают. Американская Amazon вступит в коллаборацию со швейцарской Novartis с целью оптимизации производства и дистрибуции новых лекарственных средств. Это позволит Novartis прогнозировать и отслеживать все этапы товаропроводящей цепочки, выявляя потенциальные риски. Финансовые условия сотрудничества партнеры не раскрывают.

Novartis получит доступ к компетенциям Amazon в области искусственного интеллекта. Швейцарская компания, по словам директора цифровых технологий Amazon Бертрана Бодсона, также рассматривает возможность использования ИИ-технологий и в областях, не связанных с производством.

Как сообщил 5 декабря 2019 года исполнительный директор Novartis Вас Нарасимхан, компания ожидает от оптимизации операций 35-процентного роста выручки.

Коллаборация Amazon и Novartis подтверждает стремление лидеров фарминдустрии к поиску новых решений в сфере IT. Французская Sanofi в июне 2019 года вступила в партнерство с Google. Sanofi намерена использовать информационные технологии для поиска инновационной терапии заболеваний, на которых специализируется французская компания.

В октябре 2019 года та же Novartis заключила 5-летний контракт с Microsoft: партнеры займутся совместной разработкой приложений для поиска новых лекарств и технологии CAR-T. Amazon в свою очередь сотрудничает с Berkshire Hathaway и JPMorgan в области охраны здоровья сотрудников, а в 2018 году приобрела онлайн-аптеку PillPack.

Novartis – фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Базеле (Швейцария). Основную выручку компании приносят препараты для лечения рака, неврологических и эндокринных расстройств. Продажи компании в 2018 году составили $51,9 млрд, чистая прибыль – $12,6 млрд.