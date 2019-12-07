Ростовский Минздрав после задержания Быковской отменил лекарственные аукционы на 44,7 млн рублей

Министерство здравоохранения Ростовской области 29 ноября, в день ареста задержанной накануне главы ведомства Татьяны Быковской, отменило ранее объявленные аукционы на поставку дорогостоящих лекарственных препаратов. Речь идет о тендерах по закупке миглустата, предназначенного для лечения болезни Гоше, финголимода – для терапии рассеянного склероза, а также силденафила, бозентана и амбризентана, используемых при лечении легочной гипертензии. Совокупная начальная максимальная цена контрактов (НМЦК) по пяти тендерам составляет 44,7 млн рублей.

Согласно информации на портале госзакупок, тендеры были объявлены 27 ноября 2019 года и отменены два дня спустя, 29 ноября. Аукционы были повторно объявлены 4 декабря по той же номенклатуре с теми же НМЦК: для миглустата – на 16,5 млн, финголимода – на 2,8 млн, силдефанила – на 211 тысяч, бонзетана – на 9,2 млн, амбризентана – на 15,9 млн рублей. На момент публикации в региональном Минздраве ответить на запрос Vademecum не успели.

В октябре 2019 года ФАС России раскрыла антиконкурентное соглашение между Минздравом Ростовской области, четырьмя медучреждениями и поставщиком услуг «Центр 100 Ростов-на-Дону». Компания выиграла тендеры на утилизацию медицинских отходов на общую сумму 23,2 млн рублей. Материалы антимонопольного дела послужили поводом для задержания сотрудниками УФСБ министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, ее заместителя Станислава Беседовского и проведения обысков в ведомстве и квартирах чиновников.

Быковская 28 ноября 2019 года и ее заместитель Станислав Беседовский были арестованы по подозрению в совершении деяний, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По решению Ленинского райсуда Быковская до 27 января 2020 года будет находиться под домашним арестом, Беседовский проведет два месяца в СИЗО.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения региона заместителя главы ведомства по лечебным вопросам Андрея Ерошенко. Информации об отставке Татьяны Быковской с поста министра здравоохранения пока нет.

UPD: «На основании ст. 36 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заказчик вправе отменить определение поставщика не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие аукционе. Аукционы на закупку лекарственных препаратов, необходимых для лечения пациентов в 2020 году, были отменены в связи с обнаружением технической ошибки при прикреплении необходимых файлов документов. 4 декабря 2019 года извещения о закупках указанных препаратов опубликованы в Единой информационной системе повторно. Номенклатура препаратов, их количество, а также срок поставки препаратов не изменены», – прокомментировали ситуацию в Минздраве Ростовской области.