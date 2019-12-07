Результаты поиска Все результаты Апелляционный суд подтвердил выводы нижегородского УФАС о сговоре при поставках МИ на 100 млн рублей

Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в тендерах 2016-2017 годов. Как установило нижегородское УФАС, ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» участвовали в одних и тех же аукционах, подавали заявки с одного IP-адреса, имитируя конкуренцию, однако снижение по контрактам в ходе торгов составляло не более 2%.
Представители «Дженерал Медикал Системс» настаивали на том, что их офис расположен рядом офисом компании «Медицина и Диагностика». Обе организации пользовались одним провайдером и обращались за помощью при составлении заявки на аукцион к одному специалисту.
Однако при проверке УФАС не удалось обнаружить следы существования ООО «Медицина и Диагностика» по адресу регистрации юридического лица. Комиссия антимонопольной службы вынесла предписание ответчикам прекратить согласованное участие в госзакупках.
«Медицина и Диагностика» обжаловала решение УФАС в Арбитражном суде Нижегородской области, который признал наличие картельного соглашения между ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика». Апелляционный суд оставил это решение без изменений.
ООО «Дженерал медикал системс» учреждено в 2009 году предпринимателем Анной Шашковой. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2018 году составила 14,8 млн рублей, чистый убыток – 4 млн рублей.
ООО «Медицина и Диагностика» зарегистрировано в 2013 году, на 100% принадлежит Дмитрию Казакову. Выручка за 2018 год превысила 31 млн рублей, чистая прибыль – 3,7 млн рублей.
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