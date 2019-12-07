Результаты поиска Все результаты Апелляционный суд подтвердил выводы нижегородского УФАС о сговоре при поставках МИ на 100 млн рублей

Первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Нижегородской области, ранее признавшего наличие картельного соглашения между ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» на аукционах по поставкам в 19 крупнейших медучреждений региона расходных материалов, реагентов и медицинского оборудования на общую сумму свыше 100 млн рублей. Первый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Нижегородской области, ранее признавшего наличие картельного соглашения между ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» на аукционах по поставкам в 19 крупнейших медучреждений региона расходных материалов, реагентов и медицинского оборудования на общую сумму свыше 100 млн рублей.

Признаки нарушения антимонопольного законодательства были выявлены в тендерах 2016-2017 годов. Как установило нижегородское УФАС, ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика» участвовали в одних и тех же аукционах, подавали заявки с одного IP-адреса, имитируя конкуренцию, однако снижение по контрактам в ходе торгов составляло не более 2%.

Представители «Дженерал Медикал Системс» настаивали на том, что их офис расположен рядом офисом компании «Медицина и Диагностика». Обе организации пользовались одним провайдером и обращались за помощью при составлении заявки на аукцион к одному специалисту.

Однако при проверке УФАС не удалось обнаружить следы существования ООО «Медицина и Диагностика» по адресу регистрации юридического лица. Комиссия антимонопольной службы вынесла предписание ответчикам прекратить согласованное участие в госзакупках.

«Медицина и Диагностика» обжаловала решение УФАС в Арбитражном суде Нижегородской области, который признал наличие картельного соглашения между ООО «Дженерал Медикал Системс» и ООО «Медицина и Диагностика». Апелляционный суд оставил это решение без изменений.

ООО «Дженерал медикал системс» учреждено в 2009 году предпринимателем Анной Шашковой. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка компании в 2018 году составила 14,8 млн рублей, чистый убыток – 4 млн рублей.

ООО «Медицина и Диагностика» зарегистрировано в 2013 году, на 100% принадлежит Дмитрию Казакову. Выручка за 2018 год превысила 31 млн рублей, чистая прибыль – 3,7 млн рублей.