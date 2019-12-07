Novartis планирует зарегистрировать более 80 новых препаратов в 2020-2022 годах

Представители Novartis перед встречей с аналитиками и инвесторами сообщили, что компания в период с 2020 по 2022 гг. планирует подать более 80 заявок на регистрацию своих лекарств в США, Европе, Японии и Китае.

Генеральный директор Вас Нарасимхан отметил, что «в ближайшей перспективе наступит еще один период, который позволит расширить портфель предлагаемых компанией препаратов и обеспечить ее долгосрочный рост».

В Novartis отметили, что в настоящее время в компании реализуется более 160 программ по клинической разработке и проводится более 500 клинических исследований.

«Текущий год для Novartis был годом прорывных инноваций, в течение которого удалось зарегистрировать пять потенциальных препаратов-блокбастеров», — сказал Нарасимхан, добавив, что в Novartis разрабатывают еще, как минимум, 25 потенциальных препаратов-блокбастеров.

gmpnews