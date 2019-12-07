Минпромторг: российские лекарства экспортируются более чем в 120 стран мира

Минпромторг России является активным участником реализации Национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Цель фарпромышленности — увеличение к 2024 году показателей объема экспорта в четыре раза. Директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга России Алексей Алехин сообщил, что за 9 месяцев 2019 года физические объемы экспорта фармпродукции выросли на 5,6% по сравнению с тем же периодом 2018 года. В стоимостном выражении, согласно статистике «Российского экспортного центра», рост составил около 9%.

Наши лекарства экспортируются более чем в 120 стран мира, основными рынками экспорта для российских лекарственных средств остаются страны СНГ (около 50 процентов экспорта). Активные поставки идут в Корею, Вьетнам и Шри-Ланку (на эти страны приходится около 3 процентов общего экспорта). Перспективным странами являются Нигерия, Судан, Марокко (на эти страны приходится более 6 процентов общего экспорта).

По данным Минпромторга, основную долю экспорта составляют вакцины, ноотропные средства, препараты для лечения неврологических и офтальмологических заболеваний, иммуномодуляторы, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, гастроэнтерологических, инфекционных заболеваний, нарушений обмена веществ, лекарственные средства для лечения туберкулеза, ВИЧ/СПИД, онкологических заболеваний, сахарного диабета.

Что же касается доли высокотехнологичной продукции, в частности — современных биотехнологических лекарств, наиболее востребованных в мире, в общей структуре экспорта, то она пока незначительна.

gmpnews