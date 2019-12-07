Расследование Johnson & Johnson подтвердило, что в детской присыпке асбеста нет

Компания Johnson & Johnson подтвердила, что детская присыпка Johnson’s Baby безопасна и не содержит асбеста. Всестороннее расследование было проведено после тестирования, проведенного Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (FDA) и сообщившим, что было обнаружено наличие суб-следовых (sub-trace) уровней загрязнения хризотил-асбестом (не более 0,00002%) образцов из одной упаковки, которая была приобретена в интернет-магазине.

Испытания проводились двумя независимыми сторонними лабораториями, подтверждающими, что асбеста не было ни в одном из представленных образцов, включая и те, что были ранее протестированы лабораторией FDA – Analytical Services (AMA). Кроме того, расследование показало, что протокол испытаний AMA отличается от стандартной практики, и что AMA не подтвердила наличие асбеста в той степени, как того требует метод испытаний.

Расследование, проведенное компанией Johnson & Johnson, позволило сделать вывод, что наиболее вероятными причинами, озвученных FDA результатов, были либо загрязнение тестируемого образца, либо ошибка аналитика лаборатории AMA.

В ходе исследования было проведено в общей сложности 155 испытаний в двух сторонних лабораториях с использованием четырех различных методов тестирования на образцах из одной и той же бутылочки из отозванной партии, протестированной АМА, и из трех партий, изготовленных до, и трех партий – после инцидента. Все результаты подтвердили, что в детской присыпке асбеста нет. Результаты 63-х из этих испытаний были опубликованы 29 октября, а результаты 92-х последующих испытаний опубликованы 3 декабря.

gmpnews