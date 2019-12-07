Эксперт: Роста цен на продукцию из-за введения маркировки не произойдет

Выступая в рамках круглого стола, Александр Быков рассказал об опыте «Р-Фарм» по внедрению маркировки: «Обязательная маркировка лекарственных средств стала логическим завершением эксперимента, запущенного 1 февраля 2017 года, где «Р-Фарм» являлся одним из самых активных участников, чем подтвердил свое стремление к формированию легитимного и безопасного для потребителя рынка лекарственных средств в России. В настоящее время наша компания активно использует маркировку лекарственных препаратов, как инструмент по противодействию недобросовестным участникам фармацевтического рынка как в оптовом, так и в розничном сегментах. Новые требования по приемке маркированных лекарственных средств создадут надежные фильтры для предотвращения попадания к пациентам термолабильных препаратов, находящихся в незаконном обороте и поставленных без гарантии соблюдения «холодовой цепи». Мы проводим систематический мониторинг всех аукционов. Если выявляем сомнительных поставщиков, то направляем уведомления в адрес государственных заказчиков с рекомендациями по соответствующей проверке товаросопроводительных документов. Анализ некоторых таких «липовых» документов позволил выявить подлоги и попытки причинить ущерб на сотни миллионов рублей. Сейчас мы видим риски, что после введения маркировки и закрытия для «серых» поставщиков оптового сегмента, появится определенный переток ворованных препаратов в розницу. Мы не должны этого допустить».

«Относительно роста цен на нашу продукцию из-за введения маркировки — такого не произойдет. Инвестиции в маркировку и защиту препаратов для нас несопоставимо ниже, чем финансовые потери, которые могут последовать из-за подделок и вторичного ее ввода в оборот недобросовестными третьими лицами», — сказал он.

«От внедрения маркировки выигрывают все. Пациенты будут ограждены от продукции сомнительного качества, которая несет прямую угрозу их жизни и здоровью. Производители — избавлены от появления их же собственной ранее реализованной продукции во вторичном обороте. Повысится эффективность управления остатками лекарственных средств, будет оптимизирована система их учета и потребления, прекратится затоваривание в одних регионах и дефектура в других, станет более совершенным контроль за использованием медикаментов в амбулаторном и госпитальном сегментах, будет дан импульс для широкого развития фармакобезопасности. Все это повлечет за собой улучшение всей системы здравоохранения России. Сегодня мы уже маркируем более 30 собственных препаратов. Мы полностью готовы к переходу на новую систему. Хочется выразить отдельную признательность сотрудникам ЦРПТ за помощь в ее наладке и внедрении», — заявил Александр Быков.

Отдельный блок сессии был посвящен работе в МДЛП аптечных организаций. С презентацией выступил Григорий Милешкин, координатор проекта «Фарма», ЦРПТ. Он рассказал о шагах, которые должна предпринять аптека для внедрения маркировки. «Первое, что нужно сделать, — зарегистрироваться в системе по адресу mdlp.crpt.ru и заполнить поля в личном кабинете. Медучреждениям еще необходимо оставить заявку в личном кабинете на регистратор выбытия, который предоставляет оператор ЦРПТ за свой счет. Это то, что нужно сделать уже сегодня».

Круглый стол по маркировке прошел в рамках 26-я международной специализированной выставки и международного делового медико-фармацевтического форума под общим названием «Аптека 2019». Мероприятие состоялось 2 — 5 декабря 2019 года в Москве. Это одна из крупнейших в России публичных площадок, в работе которой принимают участие производители и дистрибьюторы лекарственных средств и товаров медицинского назначения, сотрудники аптек и аптечных сетей, практикующие врачи, разработчики новых ЛС, представители госструктур и органов здравоохранения.

Источник: Группа компаний «Р-Фарм»

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