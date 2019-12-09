«Р-Фарм» открыл завод в Баку

Завод построен при поддержке Азербайджанской инвестиционной компании Министерства экономики Республики Азербайджан. На площадке «Р-Фарм» в Баку планируется выпускать онкологические, противовирусные препараты, в том числе для терапии ВИЧ-инфекции и гепатита, антибиотики и др.

«На заводе предусмотрено производство готовой лекарственной формы, упаковка, маркировка и тд. На первом этапе будет осуществляться упаковка, на втором – строительство площадки для производства готовой лекарственной формы. Субстанции будут поставляться как заводами России, так и другими производителями фармацевтических субстанций», – рассказал глава «Р-Фарм».

Общая стоимость проекта составляет 70 млн долл.

Это первое фармацевтическое производство в Азербайджане, оно располагается в Пираллахинском промышленном парке и включает лабораторный, производственный и логистический блоки. Соглашение о строительстве было подписано в 2016 году.

По словам Репика, завод в Баку станет трамплином для выхода на другие рынки региона.

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Елена Калиновская

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