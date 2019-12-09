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«Р-Фарм» ищет партнеров в сфере интернет-торговли лекарствами

Как только в России будет разрешена дистанционная продажа лекарств, «Р-Фарм» будет инвестировать в эту сферу. Об этом «ФВ» рассказал председатель совета директоров компании Алексей Репик.

По его словам, рассматриваются несколько площадок, в том числе «Е-аптека». «Мы подписали несколько соглашений о намерении. Помимо интернет-площадок мы активно ищем поставщиков товаров для здоровья», — сказал он.

Репик добавил, что активно выступает за легализацию онлайн-торговли рецептурных лекарств. «Странно, что этого до сих пор нет. Это важно именно для тех людей, которым сложно выйти из дома», — заключил он.

Елена Калиноская
pharmvestnik

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Декабрь 9, 2019 | Просмотров: 68