«Р-Фарм» ищет партнеров в сфере интернет-торговли лекарствами

По его словам, рассматриваются несколько площадок, в том числе «Е-аптека». «Мы подписали несколько соглашений о намерении. Помимо интернет-площадок мы активно ищем поставщиков товаров для здоровья», — сказал он.

Репик добавил, что активно выступает за легализацию онлайн-торговли рецептурных лекарств. «Странно, что этого до сих пор нет. Это важно именно для тех людей, которым сложно выйти из дома», — заключил он.

Елена Калиноская

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