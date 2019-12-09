Алексей Репик планирует инвестиции в ресторанный бизнес

Председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик рассматривает возможность вложения средств в ресторанный бизнес.
Бизнесмен изучает несколько вариантов инвестиций в этот сегмент, рассказал он журналистам во время пресс-тура компании на открытие производства «Р-Фарм» в Баку. «Это может быть как собственно ресторанный бизнес, так и поставки оборудования для ресторанов», — сказал Репик. Подробностями глава «Р-Фарм» делиться не стал.
Репик добавил, что разработка новых лекарств по-прежнему одно из приоритетных направлений для него.
Елена Калиноская
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