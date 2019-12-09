Sanofi приобрела американскую Synthorx

По условиям соглашения, Sanofi купит все обыкновенные акции Synthorx по цене 68 долл. США за бумагу. Общая сумма сделки оценивается в 2,5 млрд долл. США.

Расчет по сделке будет осуществлен в денежных средствах. Завершение сделки ожидается в первом квартале 2020 года после получения необходимых одобрений регуляторов.

Компания рассчитывает использовать технологии Synthorx, в том числе инновационную платформу по изучению ДНК Synthorx Expanded Genetic Alphabet, для разработки новых биологических препаратов, не только по борьбе с онкологическими заболеваниями, но и в других областях.

pharmvestnik