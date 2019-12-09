Росздравнадзор утвердил формы документов для ввода в оборот иммунобиологических препаратов

В соответствии с приказом Росздравнадзора № 8966 от 29.11.2019, в разрешении на ввод партии в оборот указываются сведения о препарате, сроке годности, его производителе и держателе регистрационного удостоверения. Разрешение выдается на срок годности серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата, на которую выдается разрешение.

Заключение выдается по результатам испытаний и включает в себя, в частности, МНН препарата, сведения о лекарственной форме, форме выпуска, номере и объеме серии (партии), дате выпуска и сроке годности, о производителе и держателе регистрационного удостоверения и их адреса.

Елена Сидорова

pharmvestnik