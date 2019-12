Росздравнадзор утвердил положение о Комиссии по качеству иммунобиологических лекарств Росздравнадзор утвердил формы документов для ввода в оборот иммунобиологических препаратов » Gilead отвергла выдвинутые защитниками прав пациентов с ВИЧ обвинения в монополизме В начале прошедшей недели организация по защите прав пациентов с ВИЧ и профилактике ВИЧ-инфекции PrEP4All Collaboration подала в Бюро по регистрации патентов и товарных знаков США (U.S. Patent and Trademark Office, PTO) заявление о том, что компания Gilead Sciences («Гилеад Сайенсиз») якобы намеренно затянула разработку более безопасного препарата для лечения ВИЧ-инфекции, сообщает портал BioSpace. В 2005 году в процессе разработки препарата tenofovir alafenamide (TAF) Gilead информировала FDA о приостановке работ. Регистрационная заявка не была подана в FDA вплоть до 2010 года. В настоящее время TAF входит в состав двух комбинированных Gilead – Genvoya и Descovy. Недавно Gilead запросила PTO продлить срок действия патента на TAF еще на 3 года. PrEP4All просит бюро по патентам и товарным знакам отклонить данный запрос на том основании, что Gilead намеренно отложила разработку препарата. По мнению защитников прав пациентов, таким образом компания продолжила получать прибыли от продаж более старых комбинированных препаратов для профилактики ВИЧ-инфекции, Viread и Truvada, и позволила этим препаратам избежать конкуренции со стороны более нового и безопасного препарата. Descovy был недавно одобрен FDA для доконтактной профилактики (ДКП) ВИЧ-инфекции у гомосексуалистов и лиц, чьими сексуальными партнерами являются женщины-трансгендеры. Descovy был одобрен по этому показанию 3 октября 2019 года. Truvada также одобрен для ДКП. В ноябре 2019 года администрация президента Трампа, действуя через Министерство здравоохранения и социальных служб США (HHS), подала аналогичный иск против Gilead Sciences в связи с препаратом Truvada для профилактики ВИЧ-инфекции. Владельцем патентов является Центр контроля и профилактики заболеваний США (CDC), который частично финансировал научные исследования по профилактике ВИЧ-инфекции. Данные этих исследований легли в основу разработки компанией Gilead Sciences препаратов Truvada и Descovy. В HHS утверждают, что Gilead якобы отказалась от заключения лицензионного соглашения, несмотря на «многочисленные попытки переговоров». В свою очередь, Gilead утверждает, что принадлежащий государственной структуре патент от 2015 года является недействительным. Согласно информации издания The Washington Post, последнее заявление PrEP4All в точности отражает обвинения, содержащиеся в коллективных исках, внесенных против Gilead в окружной суд Калифорнии. В этих исках компанию обвиняют в том, что используемая ею тактика затягивания разработки нового препарата привела к ухудшению состояния здоровья группы пациентов. Gilead отрицает все обвинения и считает, что новое заявление группы защитников прав пациентов вступает в конфликт с законами об увеличении срока действия патентов. Татьяна Кублицкая

