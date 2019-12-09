Росздравнадзор утвердил положение о Комиссии по качеству иммунобиологических лекарств

Проведение испытаний необходимо для получения заключения о соответствии серии или партии иммунобиологического лекарственного препарата (ИБЛП) требованиям, установленным при его государственной регистрации.

Принятие решения по определению объема проводимых испытаний качества ИБЛП конкретного наименования и производителя (с учетом лекарственной формы и дозировки) осуществляется Комиссией в соответствии с порядком оценки объема испытаний качества препаратов, утвержденным Росздравнадзором, в соответствии с пунктом 9 Правил выдачи разрешений на ввод в гражданский оборот серии или партии ИБЛП, выдачи заключения о соответствии серии или партии ИБЛП требованиям, установленным при его госрегистрации, утвержденных постановлением Правительства РФ №1510 от 26.11.2019 «О порядке ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов для медицинского применения».

При принятии решения об определении объема проводимых испытаний качества иммунобиологического лекарственного препарата комиссия учитывает отраженные в заключениях предложения экспертов, экспертных организаций в случае их привлечения.

Елена Сидорова

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