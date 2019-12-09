В 2018 году цены на рецептурные препараты в США снизились на 1%

Эксперты полагают, что этому способствовали снижение цен на дженерики и низкий показатель роста на брендированные препараты.

Как говорится в отчете, речь идет только о ценах в розничных аптеках. В нем не учитываются цены на препараты, применяемые в больницах и врачами частной практики.

В отчете указывается, что в последний раз цены в розничных аптеках снижались в 1973 году на 0,2%.

В 2018 году расходы на рецептурные препараты для продажи в розничной торговле составили 9% от общего показателя расходов на здравоохранение, которые равнялись 3,6 трлн долл. США,

Эксперты не дают прогноз по ценам на рецептурные препараты. Поэтому не ясно, является ли прошлогоднее снижение началом новой тенденции или же это временное явление.

Илья Дугин

pharmvestnik