iHerb откроет в России логистический склад

В разговоре с «ФВ» он отметил, что усиливать свое присутствие в России компания планирует, развивая сразу несколько направлений. Одна из первостепенных задач, которую компания ставит перед собой, — сократить время доставки продукции до покупателя.

Для этого компания планирует открыть склад. «Собственный склад позволит осуществлять ее за 1—2 дня», — подчеркнул в разговоре с «ФВ» Илья Микин.

Оксана Баранова

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