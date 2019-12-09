Промсвязьбанк намерен банкротить Shreya

Эта информация содержится в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и др. Намерению Промсвязьбанка предшествовали три судебных разбирательства, в рамках которых тот пытался взыскать с компании суммарно около 7 млрд руб.

Так, в мае прошлого года финансовая организация подала к российскому подразделению Shreya иск на 1,4 млрд руб., а в августе еще два — на 4,1 млрд и 1,3 млрд руб. соответственно. Весной 2019 года требования банка были удовлетворены, после чего компания безуспешно пыталась оспорить вынесенные решения. Как следует из материалов суда, задолженность возникла в связи с просрочками выплат по трем кредитам, выданным компании банком с 2010 по 2013 год.

Подразделение индийской Shreya в России начало работу в 2002 году в основном в качестве дистрибьютора. В 2004 году ЗАО «Шрея Корпорейшнл» было третьим по величине поставщиком лекарств в стране. Его оборот превышал 300 млн долл. США. В ноябре 2011 года компания была признана банкротом. В реестре кредиторов был в том числе Промсвязьбанк, требовавший с дистрибьютора 3,5 млрд руб. Конкурсное производство в отношении «Шрея Корпорейшнл» было завершено в мае 2015 года. Требования кредиторов, неудовлетворенные по причине недостаточности имущества должника, считались погашенными, а ЗАО «Шрея Корпорейшнл» было ликвидировано.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, кредиторы не получили ничего от должников в 63% дел о несостоятельности юрлиц, завершившихся в январе—сентябре 2019 года. За этот же период доля погашения требований кредиторов третьей очереди составила 4,6%.

Если у подразделения Shreya не найдется средств для возврата долга, к ответственности может быть привлечен ее владелец Суджит Кумар Сингх.

Источник: «Коммерсант»

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