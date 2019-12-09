«Пробиотек» выступил спонсором главного отраслевого события года

2019 год объявлен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Это событие посвящено 150-летию гениального открытия русского ученого Д.И. Менделеева.

Торжественное закрытие совмещено с празднованием юбилея химического факультета МГУ — ведущего научно-образовательного центра России, а также одного из главных организаторов мероприятий в честь Года Таблицы.

В рамках церемонии была проведена выставка, которую посетили более 1500 человек из России, СНГ и других стран мира. Среди гостей торжества — известные ученые, политики, ректоры университетов и руководители академических институтов, директора крупных российских и зарубежных компаний фармацевтической, химической и IT-отрасли.

Поздравления участникам мероприятия направили председатель Правительства России Дмитрий Медведев, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков и основатель благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» Алишер Усманов.

В торжественной церемонии приняли участие президент РАН академик Александр Сергеев, ректор МГУ академик Виктор Садовничий, заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников и другие представители российского научного сообщества.

«Для нас честь быть официальным спонсором такого масштабного и знакового для российского научного общества мероприятия, — подчеркнул Владимир Писарев, директор фармацевтической компании «Пробиотек». — Я сам окончил химический факультет МГУ, и в нашей компании работают много выпускников этого прекрасного вуза. Химфак МГУ — крупнейшая научно-образовательная организация в России с высоким уровнем подготовки специалистов. Мы всегда поддерживаем нашу alma mater и приглашаем студентов на стажировку, а потом и на постоянную работу в компанию».

Напомним, в 2019 году МГУ вошел в ТОП-100 лучших вузов мира по предмету «Химия» предметного рейтинга Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings by Subject*.

* В переводе с английского «Международный рейтинг лучших университетов мира».

Источник: ГК «Пробиотек»

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