Совет Госдумы рассмотрит целесообразность введения переходного периода для внедрения маркировки

Сегодня состоится заседание совета Госдумы, на котором планируется рассмотреть проект федерального закона № 346344-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон »Об обращении лекарственных средств». Ко второму чтению законопроекта в него внесен рад поправок. В частности, часть 71 статьи 67 предлагается изложить в следующей редакции:

«71. Лекарственные препараты для медицинского применения, предназначенные для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, произведенные до 31 декабря 2019 года, а также иные лекарственные препараты для медицинского применения, произведенные до 1 июля 2020 года, подлежат хранению, перевозке, отпуску, реализации, передаче, применению без нанесения средств идентификации до истечения срока их годности.».

Действующее законодательство предполагает, что маркировка лекарств должна стать обязательной с 1 января 2020 года, при этом проблемы с готовностью к внедрению маркировки были выявлены у всех участников рынка, начиная от производителей и заканчивая аптеками. Об этом свидетельствуют многочисленные совещания, круглые столы и Парламентские слушания в Госдуме.

Елена Сидорова

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