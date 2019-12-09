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FDA частично приостановило КИ компании Ipsen по препарату для лечения редких заболеваний костей

FDA частично приостановило проводимые компанией Ipsen («Ипсен») клинические исследования (КИ) по экспериментальному препарату palovarotene для лечения прогрессирующей оссифицирующей фибродисплазии (ПОФ) и множественной остеохондромы (МО), сообщает портал BioSpace.

Данный экспериментальный препарат появился в портфеле Ipsen около 9 месяцев тому назад в результате приобретения канадской компании Clementia («Клементиа») за 1,3 млрд долл. США.

Palovarotene ингибирует сигнальные пути, связанные с выработкой избыточных морфогенетических белков кости, что связано с прогрессированием ПОФ и МО. Оба заболевания относятся к редким инвалидизирующим поражениям костей, для лечения которых в настоящее время не существует одобренных препаратов.

По заявлению Ipsen, FDA приостановило проведение КИ по программам IND120181 и IND135403 с участием детей. В рамках обоих КИ изучали применение palovarotene для длительного лечения ПОФ и МО, соответственно. Решение о приостановке было принято регулятором в связи с поступлением отчетов по безопасности, в которых была поднята проблема раннего замыкания пластинки роста у детей с ПОФ, получавших palovarotene.

В Ipsen сообщили, что в КИ с участием детей с МО не было выявлено серьезных нежелательных явлений, связанных с ранним замыканием пластинки роста, но что FDA также приостановило данное КИ для перестраховки.

Приостановка распространяется на детей, участвующих в КИ II фазы PVO-1A-202/204 и PVO-2A-201, а также КИ II фазы PVO-1A-301 во всех клинических центрах по всему миру. FDA разрешило продолжить исследования с участием детей в возрасте от 14 лет.

Татьяна Кублицкая
pharmvestnik

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Декабрь 9, 2019 | Просмотров: 69