Проект Homo Sedens компании «Сервье» стал призером крупнейшей digital-премии в Восточной Европе

Проект Homo Sedens запущен в январе 2019 года. За это время вышло более 35 уникальных материалов, в которых исследуются изменения, происходящие в жизни современного человека — человека, который все больше и больше времени проводит сидя: в офисе на работе, за рулем автомобиля, дома перед экраном телевизора, компьютера, смартфона.

Выдающиеся эксперты в области медицины, IT, урбанистики, истории, психологии, социологии, дизайна и архитектуры анализируют, как меняется реальность, а вместе с ней образ жизни человека XXI века.

Среди самых популярных материалов статьи о том, как технологии и виртуальная реальность помогают заниматься спортом; почему шведские активисты выступают против беспилотных автомобилей; почему женщины все больше предпочитают удобную обувь каблукам; чем охотники-собиратели отличаются от современных людей и почему они здоровее нас.

Исследование инициировано брендом «Детралекс», препарат направлен на борьбу с заболеваниями вен: варикозом и геморроем. Эти заболевания — расплата человека за комфорт современного мира. Уже несколько десятков лет в компании разрабатываются решения для лечения и профилактики патологий, вызванных малоподвижным образом жизни. Однако изучая изменения на физиологическом уровне, нельзя не затрагивать влияние внешних факторов, таких как культурная среда, поведенческие привычки, условия труда, экология и многие другие.

За это время сайт посетило более 300 тыс. пользователей, проект активно продвигался в социальных сетях, где его многие активно поддерживали, вели дискуссии и делились материалами.

«Мы рады, что уважаемое международное жюри по достоинству оценило наш проект и его социальный вклад: проблема понятна и близка современному поколению. Для нас эта победа — подтверждение правильно выбранного подхода к популяризации здорового образа жизни и еще одно доказательство нашего лидерства в области терапии хронических заболеваний вен», прокомментировала Яна Ростовцева, управляющий директор компании «Сервье» в России.

Источник: АО «Сервье»

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