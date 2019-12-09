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iHerb ведет переговоры о сотрудничестве с онлайн-ритейлом

Американский интернет-магазин iHerb открыл официальное представительство в России. В перспективе именно этот офис будет продвигать бренд не только на российском рынке, но и в других русскоговорящих странах СНГ.

В планах компании развитие сотрудничества с отечественными производителями, работа с Ozon и Wildberries, рассказал «ФВ» глава представительства Илья Микин. По его словам, переговоры с онлайн-площадками уже идут.

Интерес российского бизнеса к международной площадке растет, также указал Микин, ведутся переговоры с отечественными производителями косметики. Площадка заинтересована и в производителях БАД, уточнил он. В стадии обсуждения возможность сотрудничества с «Почтой России».

Глава российского Представительства iHerb примет участие в 8 конференции Proекции Будущего, которая состоится в Сочи 12-14 февраля 2020 года.

Оксана Баранова
pharmvestnik

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Декабрь 9, 2019 | Просмотров: 63