iHerb запретит доступ блогеров к партнерской программе за нарушение этического кодекса

Решение об открытии в России представительства американского интернет-магазина iHerb, связано в том числе с предотвращением ситуаций, которые несут компании репутационные риски, заявил «ФВ» глава представительства Илья Микин.
Как ранее сообщал «ФВ», в конце 2018 года iHerb стал участником громкого судебного разбирательства, связанного с правомерностью реализации на территории России продукции, содержащей вещества, запрещенные законодательством России и ЕАЭС.
Одновременно с судебными разбирательствами резонанс получило разоблачение учеными РАН «инстаграмного доктора» Елены Корниловой, которая публиковала на своей странице схемы лечения с помощью БАД с интернет-сайта iHerb.
Микин отмечает, что решение об открытии в России представительства связано в том числе и с такими ситуациями, которые несут для компании репутационные риски.
От партнерских программ по продвижению продукции iHerb с помощью блогеров компания отказываться не собирается, но вводит новое требование, уточнил Микин. «В пункт договора будет добавлено требование о соблюдении специального этического кодекса для блогеров, нарушителей которого будут блокировать», – пояснил он.
Оксана Баранова
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