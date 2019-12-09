iHerb запретит доступ блогеров к партнерской программе за нарушение этического кодекса

Как ранее сообщал «ФВ», в конце 2018 года iHerb стал участником громкого судебного разбирательства, связанного с правомерностью реализации на территории России продукции, содержащей вещества, запрещенные законодательством России и ЕАЭС.

Одновременно с судебными разбирательствами резонанс получило разоблачение учеными РАН «инстаграмного доктора» Елены Корниловой, которая публиковала на своей странице схемы лечения с помощью БАД с интернет-сайта iHerb.

Микин отмечает, что решение об открытии в России представительства связано в том числе и с такими ситуациями, которые несут для компании репутационные риски.

От партнерских программ по продвижению продукции iHerb с помощью блогеров компания отказываться не собирается, но вводит новое требование, уточнил Микин. «В пункт договора будет добавлено требование о соблюдении специального этического кодекса для блогеров, нарушителей которого будут блокировать», – пояснил он.

Оксана Баранова

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