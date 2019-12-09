Фармацевтов ждет персонифицированный учет в ЕГИС

Помимо осуществляемого сейчас персонифицированного учета медиков в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИС) планируется учитывать лиц, которые осуществляют фармдеятельность.
Минздрав разработал поправки в Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в части ведения персонифицированного учета лиц, которые обучаются по основным профессиональным образовательным программам медицинского образования и фармацевтического образования.
Законопроектом предлагается осуществлять персонифицированный учет в ЕГИС не только лиц, участвующих в медицинской деятельности, но и фармацевтических работников, а также лиц, которые получают основное медицинское и фармацевтическое образование.
При ведении персонифицированного учета персональных данных медиков, фармацевтов и студентов, а также лиц, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские освидетельствования, должна обеспечиваться их конфиденциальность.
В законопроекте приводится перечень сведений, которые будут обрабатываться при персонифицированном учете лиц, которые получают основное медицинское и фармацевтическое образование.
Елена Сидорова
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