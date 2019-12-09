Юрий Жулев: «Уход препаратов с рынка может привести к социальному конфликту»

На прошедшем 9 декабря Международном семинаре, посвященном оценке технологий и ценообразованию в здравоохранении, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев высказал мнение, что на определенном этапе достигается порог в снижении цены лекарственных средств, а давление на производителя может привести к его уходу с российского рынка. На прошедшем 9 декабря Международном семинаре, посвященном оценке технологий и ценообразованию в здравоохранении, сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев высказал мнение, что на определенном этапе достигается порог в снижении цены лекарственных средств, а давление на производителя может привести к его уходу с российского рынка.

«Нельзя замыкаться на единых системах ценообразования. Я сам сторонник централизованных закупок, и они показали свою эффективность, однако анализ демонстрирует, что на определенном этапе лимиты снижения цен исчерпываются. Если говорить, например, о программе «12 ВЗН», то наибольшее падение цен происходит после выхода дженериков», – заявил Жулев.

«Прессинг по цене и уход препаратов с рынка могут привести к социальному конфликту, несущему политические риски. Пациенты кричат, что у них нет лекарств, думаю, что вся система бенефитов и ОТЗ [оценки технологий здравоохранения. – Vademecum] летит в пропасть на фоне таких конфликтов», – пояснил свою позицию Юрий Жулев.

По словам руководителя отдела по вопросам технологий финансирования здравоохранения, глобальных систем здравоохранения и инноваций Management Sciences of Health Гектора Кастро, фармкомпании регулярно угрожают уйти с рынка, но на самом деле не очень часто это делают.

«Пять лет назад в Португалии был кризис, было принято решение снизить цены на дженерики на 30%, фармкомпании также в ответ угрожали уйти с рынка, однако ни одна из них так и не покинула португальский рынок», – поддержал коллегу консультант Management Sciences of Health Эспин Хейми. «Нужно помнить, что вы не Мальта и не Кипр, вы огромная страна, вряд ли они уйдут с такого рынка», – добавил он.

В 2019 году с российского рынка был отозван ряд брендированных иностранных дженериков, а некоторые из производителей приняли решение об исключении своих лекарственных средств из перечня ЖНВЛП.

Так, например, в июне 2019 года депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга обратились к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой обеспечить детей с онкологическими заболеваниями импортными препаратами аспарагиназы: оригинальные препараты и зарубежные дженерики перестали ввозиться в Россию, а пролонгированная форма препарата Oncaspar (пэгаспарагаза) имеет истекшее РУ и ввозится только рядом благотворительных фондов.

Израильская Teva отозвала с российского рынка несколько своих дженериков, в том числе онкологический препарат Винкристин-Тева (винкристин). Причиной отзыва послужила невозможность участия производителя в закупках из-за действия протекционистского правила «Третий лишний».

В конце ноября 2019 года аналогичная ситуация возникла с импортными антибиотиками, используемыми для лечения больных муковисцидозом: родители пациентов попросили Минздрав обеспечить их оригинальными препаратами Тиенам (имипенем+циластатин) от MSD, Фортум (цефтазидим) от GSK и Колистин (колистиметат натрия) от Teva.

За 2019 год по решению комиссии Минздрава из перечня ЖНВЛП была исключена инъекционная форма лорноксикама, еще девять заявок на исключение из перечня ведомство отклонило. Две заявки на отзыв, уже на 2021 год, подал «Фармстандарт», компания предлагает исключить из перечня ЖНВЛП пропранолол и атенолол.

Фото: takiedela.ru

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