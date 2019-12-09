Chiesi Group выведет на рынок экологически чистый ингалятор до 2025 года

Международная медицинская группа Chiesi на Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата (COP25) объявила о своем намерении вывести на рынок к концу 2025 года революционный, экологически чистый ингалятор pMDI для пациентов с астмой и хроническими заболеваниями и обструктивной болезнью легких.

Chiesi Group, получившая в июне сертификат B CorpTM за социальную и экологическую прозрачность и подотчетность, а также обязавшаяся к 2035 году стать экологически чистой, является первой компанией в фармацевтической промышленности, которая публично объявила о намерении решить проблему углеродного следа от распылительных ингаляторов при сохранении терапевтических альтернатив для пациентов.

Chiesi Group разработала пятилетний инвестиционный план стоимостью 350 млн евро для вывода новых ингаляторов на рынок, который позволит снизить выбросы углекислого газа от pMDI на 90%. В рамках этого плана Chiesi Group стала первой компанией, которая объявила о заключении коммерческого соглашения об обеспечении поставок HFA 152a (1,1-дифторэтана) с фирмой Koura.

Новый пропеллент HFA 152a минимизирует углеродный след pMDI до уровня, аналогичного ингалятору сухого порошка. Компания Chiesi уже инвестировала около 50 млн евро в производство нового препарата и будет совместно с Koura вести разработку административной документации, требуемой международными регулирующими органами, для перехода на следующую стадию клинических испытаний, как это требуется у любого нового препарата.

gmpnews