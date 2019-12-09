«Генериум» получил разрешение на КИ препарата для лечения острого лимфобластного лейкоза Chiesi Group выведет на рынок экологически чистый ингалятор до 2025 года » В России отменена государственная регистрация препаратов «Ивацин» и «Майконил» Министерство здравоохранения Российской Федерации 05 декабря 2019 г. приняло решение отменить государственную регистрацию и исключить из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения следующих препаратов: Ивацин (левофлоксацин) — раствор для инфузий, 5 мг/мл, производитель Кларис Инжектэблс Лимитед, Индия. Регистрационное удостоверения ЛП-000203 от 11.02.2011 выдано ЭЛДА ИНТЕРНЭШНЛ ДМСС, ОАО;

Майконил (флуконазол) — раствор для инфузий, 2 мг/мл, производитель Кларис Инжектэблс Лимитед, Индия. Регистрационное удостоверение ЛП-000206 от 14.02.2011 выдано ЭЛДА ИНТЕРНЭШНЛ ДМСС, Объединенные Арабские Эмираты. Решение было принято на основании подачи уполномоченным юридическим лицом ООО «Райфарм», Россия, заявления об отмене государственной регистрации лекарств. Необходимо добавить, что днем ранее, 4 декабря 2019 г., была отменена государственная регистрация ещё семи препаратов, включая вакцины, средства для лечения деменции, нестероидного противовоспалительного препарата, антагониста опиоидных рецепторов, вазодилатирующего средства и лютеинизирующего средства. gmpnews